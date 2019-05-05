ويراهن رونالدو على الموسم المقبل لأجل سد ثغرة السباق على "الكرات الذهبية" مع ميسي الذي يطمح إلى التتويج بجائزة الكرة الذهبية بعدما قدم أداءً مذهلا لفريق برشلونة خلال الموسم الحالي.

وحاز كلا النجمين الجائزة الشهيرة 5 مرات، لكن البرغوث الأرجنتيني يبدو مرشحا أقرب للظفر بها هذا الموسم بالنظر إلى أدائه الرائع وتتويج برشلونة بلقب الليغا واقترابه من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلت فوكس سبورتس عن موقع "دون باولون"، فإن رونالدو طلب أن يضم فريقه الإيطالي مهاجما كبيرا، في موسم الانتقالات الصيفية، حتى يجد سندا مناسبا له في الملعب، الموسم المقبل.

ويـأمل رونالدو أن يضم يوفنتوس تحديدا نجم الكرة المصري، محمد صلاح، بعدما قدم أداء مبهرا في فريق ليفربول الإنجليزي لعامين متتاليين.

وعلى الرغم من تراجع نسبي لأدائه خلال الموسم الحالي، ساعد "مو صلاح" فريقه على البقاء في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتشير بعض التقارير إلى أن اللاعب قد يكلف يوفنتوس 140 مليون يورو.

وفي حال انضم صلاح إلى النادي الإيطالي، فإنه سيأخذ مكان اللاعب باولو ديبالا في الفريق.

لكن ليفربول الذي يخوض موسما حاميا، قد لا يضحي بسهولة باللاعب محمد صلاح الذي يحظى بشعبية واسعة، لاسيما أن ريال مدريد، يسلط أنظاره أيضا على اللاعب ساديو ماني.