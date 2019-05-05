وكان ديمبلي، الذي حل بديلا في انتصار برشلونة 3-صفر على ليفربول في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال الأسبوع الماضي، واحدا من مجموعة صغيرة من اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا منذ البداية في مواجهة سيلتا بعد أن أجرى المدرب أرنستو بالبيردي تغييرات كثيرة عقب فوزه باللقب يوم السبت الماضي.

ودفع هذا الانتصار برصيد سيلتا إلى 40 نقطة ليقترب خطوة أكبرمن ضمان النجاة من الهبوط، لكن هذا كان يعني أن رايو فايكانو صاحب المركز 19 هو أول فريق هبط لدوري الدرجة الثانية عقب خسارته المذلة 4-1 أمام ليفانتي وهو ما جمد رصيده عند 31 نقطة من 36 مباراة.

منح ماكسي غوميز مهاجم أوروغواي سيلتا تقدما مستحقا في الدقيقة 67 بعد أن اندفع على الأرض ليحول تمريرة منخفضة نحو شباك ياسبر سيلسن الحارس البديل لبرشلونة بعد أن تم إلغاء هدف لأصحاب الأرض بداعي التسلل عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وضمن إياغو إسباس قائد سيلتا الفوز خارج ملعب الفريق بعد أن سجل من ركلة جزاء عقب الاحتكام لحكم الفيديو المساعد بعد لمس صمويل أومتيتي لاعب برشلونة الكرة بيده.

ويملك برشلونة، الذي خسر لأول مرة منذ الخسارة 4-3 أمام ريال بيتيس قبل نحو ستة أشهر، 83 نقطة بينما يملك أتليتيكو صاحب المركز الثاني 74 نقطة عقب خسارته 3-صفر أمام إسبانيول في وقت سابق السبت.