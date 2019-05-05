ونجح ليفربول بتحقيق الانتصار خارج ملعبه على نيوكاسل بنتيجة 3-2، بفضل هدف رأسي حاسم جاء في الدقيقة 86 عن طريق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي.

وتقدم ليفربول عن طريق رأسية المدافع الهولندي فيرجل فتن دايك في الدقيقة 13، قبل أن يعادل النيجيري أتسو النتيجة في الدقيقة 20.

ومنح محمد صلاح التقدم لليفربول مجددا في الدقيقة 28، قبل أن يعود نيوكاسل ليعادل عن طريق المهاجم سولومون روندون في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة لحظات "مرعبة" بعد اصطدام صلاح بحارس نيوكاسل العملاق دوبرافكا بالدقيقة 69، سقط على أثرها صلاح على رأسه من دون حراك.

وبعد لحظات "مخيفة" خيمت على استاد ساينت جيمس بارك، تم نقل صلاح خارج الملعب للعلاج، مع دخول البلجيكي ديفوك أوريغي بديلا له.

واستطاع ليفربول أخيرا تسجيل هدف الفوز القاتل، برأسية البديل أوريغي في الدقيقة 86، ليفلت الفريق من هزيمة كانت قد أنهت فرصه بالحصول على لقب الدوري.

وتصدر ليفربول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 94 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي يواجه ليستر سيتي في مباراة قمة يوم الاثنين.