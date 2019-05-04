واحتاج كارديف للفوز ليتبقى له أي أمل في اللحاق ببرايتون صاحب المركز 17 والذي يتقدم عليه بفارق أربع نقاط قبل جولة واحدة على النهاية.

وضمنت أهداف ويلفريد زاها الذي كان معارا في السابق من كارديف، والذي تعرض لصيحات استهجان مع عودته لويلز، وميشي باتشواي وأندروس تاونسند، الفوز للضيوف وهبوط أصحاب الأرض.



ورد بوبي ريد في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الهدف جاء متأخرا للغاية ولم يحدث الكثير من الفارق.

وتعرضت فرص كارديف لضربة بعد الاصابة المبكرة للاعب المؤثر فيكتور كماراسا الذي خرج وهو يعرج عقب 11 دقيقة.



وانضم كادريف لفريقي فولهام وهادرسفيلد، الهابطين لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" الموسم المقبل.