وانتزع الضيوف التقدم مبكرا في الشوط الثاني عن طريق أنياتيوس غاناغو، قبل أن يتعادل النجم البرازيلي نيمار من ركلة جزاء.

ونال سان جيرمان ركلة جزاء ثانية قبل النهاية عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، لكن والتر بنيتز تصدى لضربة الأوروغواياني كافاني.



وفاز فريق المدرب توماس توخيل الآن بمباراة واحدة من بين آخر 7 مباريات في كافة المسابقات، وخسر 4 مباريات وتعادل في مباراتين.

وعلى الرغم من التراجع الأخير، ضمن سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الشهر الماضي وظل مبتعدا بفارق 17 نقطة في قمة جدول الترتيب بينما يحتل نيس المركز السابع برصيد 52 نقطة.