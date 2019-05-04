واقترب الفوز ببايرن من لقبه السابع على التوالي في الدوري، إذ يتقدم بخمس نقاط على بروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على فيردر بريمن في وقت لاحق من السبت، قبل جولتين من النهاية.

ومنح روبرت ليفاندوفسكي وليون غوريتسكا التقدم 2-صفر لبايرن في الشوط الأول، لكن ما بدا أنه سيكون فوزا سهلا أخذ منعطفا آخر بعدما قلص جوناثاس الفارق من ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد لمسة يد ضد جيروم بواتنغ في الدقيقة 51.



وحصل اللاعب البرازيلي على إنذار بسبب شجار مع سفين أولرايش حارس بايرن إذ حاول كل منهما أخذ الكرة بعد تنفيذ ركلة الجزاء، ثم طُرد لاعب هانوفر بعد ذلك بأربع دقائق بعد شجار آخر مع يوشوا كيميش.

وعانى بايرن أمام عشرة لاعبين قبل أن يحسم الفوز بهدف البديل المخضرم فرانك ريبري في الدقيقة 84.