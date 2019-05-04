وأشار النجم البرتغالي في حديثه لمجلة "آيكون"، أن عدم رغبته في اللعب والاعتزال بصفوف النادي "الكتالوني" يرجع للتنافس بين ريال مدريد وبرشلونة، والطريقة التي كان جمهور "البلوغرانا" يعامله بها.



ونقل موقع "سبورت" عن "الدون" قوله: "من الطبيعي ألا يحبني جمهور برشلونة، حيث كنت ألعب في فريق منافس".



وأبدى رونالدو سعادته في اللعب لنادي السيدة العجوز بالقول: "عندما انضمامي للنادي الإيطالي قال كثيرون إن أسطورة رونالدو انتهت، إلا أني أثبت العكس وإنجازاتي تتكلم عني إذ فزت خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، ونفس الرقم حققته أيضا مع دوري الأبطال".

واعترف نجم ريال مدريد السابق بشعوره بالإحباط في بعض الأحيان نظرا للتوقعات العالية من جانب الجمهور فيما يتعلق بأدائه ومعدله التهديفي، ورد قائلا: "قد ينتظر البعض أي هفوة مني كأن أضيع ركلة جزاء أو لا أقدم أداء جيدا في مباراة حاسمة، لكن هذا جزء من طبيعة الحياة، وعليّ أن أكون مستعدا لذلك، وقد هيأت نفسي لمثل تلك الأمور منذ فترة طويلة".



وردا على سؤال حول إمكانية عمله كمدرب بعد اعتزاله، أوضح رونالدو: "لا أستبعد ذلك الأمر".



ولعب رونالدو في صفوف "المرينغي" 9 مواسم مميزة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2009 و2018، وقاد ريال مدريد لمنصات التتويج في العديد من المنافسات المحلية والقارية.



وبعد انتقاله ليوفنتوس، خاض 40 مباراة بموسمه الأول مع النادي الإيطالي، وسجل 27 هدفا.