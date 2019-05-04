وفي صورة "مظلمة"، كتب صاحب الـ46 عاما: "أحيانا علينا التوقف عن الاهتمام المستمر ليعلموا أن الحياة بدوننا تختلف كثيرا".

ويبدو أن رسالة الحضري "المبطنة" جاءت ردا على خبر استبعاده من المنتخب، فيما جاءت التعليقات متنوعة من الجماهير، التي طالب البعض فيها الحارس بالاعتزال، فيما حياه آخرون على الرسالة التي يجب أن تصل إلى المدير الفني لمنتخب مصر، المكسيكي خافير أغيري.

وكان أغيري قد أعلن رفضه لفكرة ضم حارس المرمى الأسطوري لقائمة المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في مصر.

وقال أغيري لمعاونيه إن الحضري "لا يشارك مع فريقه" النجوم المشارك في الدوري المصري الممتاز، كما أن المنتخب "يملك وفرة من الحراس الجيدين"، بالإضافة إلى كبر سن الحضري، مما يجعله غير قادر على اللعب بنفس المستوى.

واتفق جهاز منتخب "الفراعنة" على الاعتماد على محمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد الشناوي حارس بيراميدز ومحمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك، ومحمد عواد حارس الوحدة السعودي.