وقالت الصحيفة إن ريال مدريد أكمل التوقيع مع نجم أينتراخت فرانكفورت، لوكا يوفيتش، مقابل 60 مليون يورو، كما وضعت الصحيفة صورة اللاعب على غلاف عددها السبت.

ويبدو أن أمام اللاعب الشاب ذو الـ 21 عاما مهمة صعبة جدا، وهي تعويض غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل الصيف الماضي ليوفنتوس، فغابت الأهداف بشكل كبير عن "الملكي"، وعانى كثيرا من موسم متذبذب.

وسجل يوفيتش 26 هدفا خلال الموسم حتى الآن مع ناديه الألماني، وهو ثاني هداف في بطولة اليوروبا ليغ برصيد 9 أهداف بعد أوليفييه جيرو لاعب تشلسي (10 أهدفاف)، كما يحتل المركز الثاني بترتيب هدافي البوندسليغا برصيد 17 هدفا خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وقالت الصحيفة إن فرانكفورت سيحصل على 48 مليون يورو من الصفقة، بينما سيحصل نادي يوفيتش السابق، بنفيكا البرتغالي، على 12 مليون يورو، ليكون المجموع 60 مليون يورو.

وسيكون بذلك يوفيتش أول التعاقدات الهجومية للفرنسي زين الدين زيدان، الذي عاد لتدريب "الملكي" مؤخرا بعد استقالته في مايو 2018.