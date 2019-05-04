وقد يكون هدفا ميسي في مرمى ليفربول بوابة الفريق الكتالوني لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، فبفضلهما بات برشلونة صاحب الأفضلية عندما يقابل "الريدز" الثلاثاء، في ملعب "أنفيلد" إيابا.

ورصدت الكاميرات رد فعل صلاح، عقب تسجيل "البرغوث" لهدفين في مرمى فريقه، حيث بدا مذهولا وغاضبا بعد هدفي ميسي، اللذين بددا على نحو كبير حلم اللاعب المصري في التتويج بلقب دوري الأبطال.

ورصدت الكاميرات ما قاله صلاح عقب الهدف الثاني لميسي، الثالث لبرشلونة، من تسديدة متقنة للنجم الأرجنتيني.

وأفادت صحف بريطانية أن صلاح قال لزملائه: "هيا يا رفاق. اللقاء لا يزال في متناولنا".

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إنه رغم النتيجة المخيبة لليفربول فإن عددا من لاعبيه لا زالوا متفائلين بإمكانية التأهل، ومنهم جيمس ميلنر الذي قال: "الأمر ممكن وخصوصا وأننا سنلعب على الأنفيلد".

وأضاف: "الروح القتالية موجودة لدى الفريق وعلينا الهجوم كفريق".

وبعد الثلاثية التي سجلها كل من لويس سواريز وميسي (هدفين) بملعب "كامب نو"، بات على ليفربول الفوز بأربعة أهداف عندما يقابل النادي الكتالوني يوم 7 مايو.

وإلى جانب دوري الأبطال، ينافس ليفربول أيضا على جبهة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتخلف عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة، قبل مرحلتين فقط على خط النهاية.