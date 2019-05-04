وقال بارتوميو: "لقد رأينا ما يقوم به ميسي كثيرا حتى أصبح أمرا روتينيا، نحن نعيش أياما رائعة مع لاعب عبقري، هدفه الثالث في مرمى ليفربول كان من تسديدة رائعة والجميع كان يعلم أنها ستسكن المرمى".

وأضاف: "لدينا ثقة أن ميسي سيلعب لسنوات عديدة قادمة معنا، قد يستمر في الملاعب حتى الـ45 من عمره، لديه القدرة على ذلك. رغم ذلك لدينا خطة جيدة لما بعد اعتزاله، لكنني أرى ذلك بعيدا".

وأشار رئيس النادي إلى أن ميسي مثل الأسطورة البرازيلة بيليه، الذي ارتبط اسمه بنادي سانتوس، مضيفا: "رغم أن ليو نجم عالمي، فإنه عاش دائما في برشلونة" في إشارة إلى أنه لن يغادر النادي.

جدير بالذكر أن العقد الحالي لميسي (31 عاما) مع برشلونة ينتهي في 2021، وكان قد تم تمديدة في آخر مرة نهاية عام 2017.

وكان الساحر الأرجنتي قد صرح أكثر من مرة أنه يريد أن ينهي مسيرته الكروية في مسقط رأسه روساريو، ليلعب مع نادي طفولته نيويلز أولد بويز.