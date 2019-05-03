وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي "قررت لجنة السلوك في اجتماعها الخميس 2 مايو 2019، معاقبة كيليان مبابي بالإيقاف ثلاث مباريات وفتح إجراء بحق نيمار وكلاهما من باريس سان جرمان على إثر المباراة النهائية لكأس فرنسا على ملعب ستاد دو فرانس في 27 أبريل".

وكان مبابي طرد ببطاقة حمراء إثر تدخله العنيف على لاعب رين داميان دا سيلفا في أواخر المباراة النهائية التي خسرها فريقه بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد مونبلييه منتصف الأسبوع الحالي وبالتالي سيغيب عن مباراتين إضافيتين.

أما قضية نيمار، فهي أكثر تعقيدا لأنه وجه لكمة خفيفة لأحد المشجعين خلال توجهه وزملائه لاستلام ميدالية المركز الثاني بعد انتهاء مباراة نهائي الكأس.

وأظهرت الأشرطة نيمار وهو يقوم بإبعاد الهاتف النقال للمشجع الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.