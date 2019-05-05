وبعد الثلاثية التي سجلها كل من لويس سواريز وميسي (هدفين) بملعب الكامب نو، بات على ليفربول الفوز بأربعة أهداف عندما يقابل النادي الكتالوني يوم 7 مايو بملعب أنفيلد.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب قادرة على تحقيق ذلك، إذ سبق للريدز تحقيق الانتصار بفارق أربعة أهداف بـ6 مباريات أجريت على ملعبه الموسم الجاري.

وكسب ليفربول ويست هام يونايتد والنجم الأحمر ونيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، بينما هزم أرسنال بخماسية مقابل هدف، وواتفورد وهدرسفيلد بخماسية نظيفة.

وتبدو النتائج السابقة مبشرة لعشاق "الريدز"، لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة، إذ لا يمكن مقارنة برشلونة القوي بأسماء الأندية السابقة، حتى لو أقيمت مباراة العودة على معقل ليفربول في "أنفيلد".

كما أن الأمر ازداد صعوبة لفريق المدرب يورغن كلوب مؤقتا، عقب تعرض نجم الفريق محمد صلاح لإصابة قوية في الرأس، السبت، خلال مواجهة نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

كما تأكد غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من جراء عدم تعافيه من إصابة عضلية، وتعني تلك التطورات مزيدا من الصعوبة بالنسبة للاعبي الريدز.. مهما قالت الأرقام، أو ذكر التاريخ.