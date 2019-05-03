وقال تشافي (39 عاما) الذي يلعب حاليا لمصلحة السد القطري، في تصريحات صحفية: "هذا هو موسمي الأخير كلاعب، لكنني أتطلع لما يخبئه المستقبل بالنسبة لي كمدرب".

وبدأ تشافي مسيرته مع صفوف الناشئين في برشلونة عام 1991، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1998، فيما استمرت مسيرته في "كامب نو" حتى عام 2015.

وينوي تشافي، الذي يعد واحدا من بين أفضل لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم، أن يتجه إلى التدريب، لتطبيق فلسفة الهولندي الراحل يوهان كرويف الذي يعتبره أبا روحيا له.

وأضاف تشافي: "أحب رؤية الفرق تأخذ زمام المبادرة في الملعب، تهاجم وتعود إلى جوهر ما نحب جميعا منذ أيام طفولتنا: امتلاك الكرة".

وزاد: "ما حققته في العقدين الأخيرين كان ممتازا، وبالتالي أعتقد أنه من واجبي أخذ زمام المبادرة من الملعب والعودة إلى كرة القدم كلما أمكن ذلك".

ويمتلك تشافي مسيرة مظفرة مع برشلونة، حقق خلالها لقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، والسوبر المحلية 6 مرات، فضلا عن 4 تتويجات بدوري أبطال أوروبا.

ومع المنتخب الإسباني لعب تشافي 133 مباراة، وكان له دو كبير في التتويج بكأس العالم 2010، وبطولة أوروبا عامي 2008 و2012.