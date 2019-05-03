وكان الصربي لوكا يوفيتش وضع أصحاب الضيافة في المقدمة في الدقيقة 23 من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من مواطنه فيليب كوستيتش ليحرز اللاعب البالغ من العمر 21 عاما هدفه التاسع في المسابقة و26 له هذا الموسم.

ويحتل الفريقان المركز الرابع في الدوري المحلي في بلديهما بينما يمثل الدوري الأوروبي طريقا بديلا للعب في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وترك ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي ايدن هازارد على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 62 حيث فضل إراحة اللاعب البلجيكي لخوض مباراتين مهمتين في الدوري الانجليزي الممتاز أمام واتفورد وليستر سيتي.