وسيكون بوسع ليفربول استعادة القمة، إذا فاز على نيوكاسل يونايتد، السبت، لكنه سيصبح في موقف قوي لإحراز اللقب في 12 مايو لو نجح فريق رودجرز في انتزاع التعادل أو الفوز في استاد الاتحاد.

لكن تركيز رودجرز، الذي كان قريبا بشدة من لقب الدوري مع ليفربول موسم 2013-2014 قبل أن يفقد هذه الفرصة، ينصب فقط على منصبه الحالي في يستر.

وقال رودجرز في مؤتمر صحفي، الخميس: "أنا أعمل في ليستر. تركيزي ينصب على ليستر سيتي. لا توجد مقارنات"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "كل تفكيري ينصب على ليستر وأن أفعل المطلوب لتحقيق نتيجة جيدة".

ويأمل ليستر، الذي فاز 3-صفر على أرسنال في الجولة الماضية، في المنافسة على مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي ويتأخر بثلاث نقاط عن ولفرهامبتون سابع الترتيب.