واضطر محور الارتكاز الغيني إلى مغادرة لقاء الفريقين، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد 24 دقيقة فقط، حيث تعرض لإصابة إثر التحام مع إيفان راكيتتش لاعب وسط الفريق الكتالوني.

والخميس كشفت تقارير صحفية أن كيتا تعرض لإصابة عضلية في الفخذ، وسيحتاج إلى فترة علاج تمتد من 3 إلى 4 أسابيع، مما يعني نهاية موسمه مع ليفربول في وقت شديد الحساسية بالنسبة للفريق.

وخسر ليفربول بثلاثية نظيفة أمام مضيفة برشلونة، الأربعاء، مما أضعف آماله في التأهل إلى نهائي البطولة خلال لقاء الإياب في ملعب "أنفيلد"، الثلاثاء.

وينافس ليفربول أيضا على جبهة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتخلف عن مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة، قبل مرحلتين فقط على خط النهاية.