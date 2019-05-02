وقاد ميسي فريقه للفوز على ليفربول، على أرضية ملعب "كامب نو" في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن النجم الأرجنتيني يبدو أنه كان غاضبا من بعض أنصار الفريق الكتالوني.

وشهدت المباراة حالة سخط من الجماهير على لاعب الوسط، البرازيلي كوتينيو، بسبب تواضع مستواه، حيث وجهت له الجماهير شتائم وصافرات الاستهجان، مما دفع المدرب إرنستو فالفيردي، إلى استبداله مع بداية الشوط الثاني.

وانتقد ميسي في تصريحات له عقب المباراة، الهجوم من الجماهير على كوتينيو والسخرية منه، مشيرا إلى أن الهجوم على زميله غير مبرر.

وقال النجم الأرجنتيني، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الخميس "إنه أمر بشع أن يقوموا بإطلاق الصافرات ضد زميل في الفريق خلال هذه الفترة الصعبة والحرجة، نحن جميعا في هذا الموقف معا، وعلينا أن نتحد حتى النهاية لأننا قريبون من هدفنا الآن".

يذكر أن كوتينيو وصل إلى برشلونة في يناير 2018 قادما من ليفربول، حيث دفع عملاق كتالونيا 160 مليون يورو للحصول على توقيعه آنذاك، في صفقة قياسية في تاريخ النادي.