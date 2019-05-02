وكان النجم الأرجنتيني عريس المباراة التي جرت على ملعب "كامب نو"، حيث قاد فريقه للفوز على "الريدز" بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب ذو الـ31 عاما هدفين من أصل 3، الأول في الدقيقة 75 والثاني في الدقيقة 82.

وجاء هدف ميسي الثاني من ضربة حرة بعيدة المدى تحصل عليها في الدقيقة 81، خارج حدود منطقة الجزاء، بعد تعرضه للعرقلة من محور ارتكاز ليفربول، البرازيلي فابينيو.

وخلف هذا الهدف الكثير من النقاش على المواقع الاجتماعية، حيث رصد مشاهدو المباراة ما اعتبروه "غش ميسي" لحظة تنفيذه الركلة الحرة.

ونشر نشطاء صورتين، الأولى توثق المكان الذي تعرض فيه "ليو" للعرقلة، والثانية تظهر المكان الذي حدده اللاعب لتنفيذ الضربة الحرة.

ومن خلال الصورتين، يلاحظ أن ميسي تقدم بنحو مترين عن المكان الذي عرقل فيه، ليربح المزيد من المسافة ويقترب أكثر الشباك.

ورغم أن ميسي لا يحتاج إلى "الغش" ليثبت كفاءته ومهارته العالية في ترجمة الركلات الحرة إلى أهداف، فإن المتابعين عبروا عن رفضهم لما قام به مهاجم الفريق الكتالوني، كما وجهوا أسهم الانتقاد إلى حكم المباراة الهولندي بيورن كويبرس، الذي لم ينتبه للقطة.

يشار إلى أن ليفربول سيحتاج للفوز بفارق أربعة أهداف في مباراة العودة في أنفيلد، الثلاثاء المقبل، ليتأهل إلى النهائي الذي سيقام على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد.