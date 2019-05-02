وأوردت الهيئة عبر حسابها على تويتر، أن "رئيس مجلس الإدارة يوافق على استقالة رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونائبه فهد الراشد، ويصدر قراراً بتكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة النادي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة حتى نهاية الموسم الحالي".

وشغل الأمير محمد منصب رئاسة الهلال بين العامين 2004 و2008، وعاد إلى المنصب في سبتمبر الماضي بعد إقالة سامي الجابر.

ويأتي التغيير في رئاسة الهلال بعد أربعة أيام من اتفاق إدارته مع إدارة نادي الفيصلي، على تولي البرازيلي بريكليس تشاموسكا قيادة الهلال حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للكرواتي ماميتش.

وأقيل ماميتش الذي تولى مهامه في يناير الماضي، في أعقاب الخسارة القاسية للهلال على ملعبه الجمعة صفر - 5 ضد التعاون في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الملك.

كما تلقى الهلال خسارة أخرى أمام الفريق ذاته، وذلك بنتيجة صفر-2 الإثنين في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري.

وخرج الهلال خالي الوفاض من فرصة التتويج بلقب ثلاث مرات هذا الموسم، هي كأس الملك والكأس السوبر المصرية السعودية، وبطولة الأندية العربية.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي بفارق نقطة خلف النصر، ويتصدر ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا.