وكان بورتو قال في بيان على الإنترنت إن كاسياس (37 عاما) أدخل إلى المستشفى بعد تعرضة لأزمة قلبية حادة خلال تدريبات، وفق "رويترز".

وأضاف البيان:"توقف المران على الفور من أجل تقديم المساعدة الطبية للحارس الموجود حاليا في مستشفى بورتو. حالة كاسياس جيدة ومستقرة وتم علاج مشكلة القلب".

وفي وقت لاحق، كتب كاسياس على حساب الرسمي بموقع "تويتر" :"كل الأمور تحت السيطرة. شعرت بقلق كبير لكنني استعدت قواي. خالص الشكر على كل رسائل الدعم والمساندة".

مسيرة طويلة

وخاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب بلاده ونال شهرة لأنه كان قائد إسبانيا في فوزها الأول والوحيد في كأس العالم في 2010 وكذلك في التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا عامي 2008 و2012.

وبسبب إنجازاته مع منتخب بلاده اشتهر الحارس باسم "القديس إيكر"، وأصبح واحدا من أكثر الشخصيات المعروفة في بلاده.

وُلد كاسياس في موستوليس في مدريد، ونشأ في أكاديمية ريال مدريد وقضى معظم حياته الكروية في صفوف النادي حتى انضم لصفوف بورتو في يوليو 2015، والنجم الإسباني متزوج من سارة كاربونيرو المراسلة التلفزيونية ولديه طفلان.

والحارس الإسباني الشهير ثاني أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات مع ريال مدريد على مر العصور حيث لعب 725 مباراة بين عامي 1999 و2015 وتوج بلقب الدوري الإسباني خمس مرات ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع العملاق الإسباني.

ريال مدريد يساند

من جانبه، تمنى ريال مدريد سرعة الشفاء لقائده السابق. وقال النادي في بيان "يعرب ريال مدريد عن كامل المساندة للقائد المحبوب إيكر كاسياس. نجح دائما طوال مسيرته الكروية في تخطي أصعب التحديات من أجل صناعة الأمجاد لناديه.

وأضاف :"علمنا ألا نستسلم أبدا وأظهر لنا عدة مرات أن أفضل طريقة للفوز هي أن نحافظ على قوتنا بقدر الإمكان في الأوقات العصيبة. يتمنى ريال مدريد وكل جمهوره الشفاء العاجل. ونقدم له كل الدعم".