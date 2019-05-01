وبهذا الفوز، حصد الأهلي 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بالتساوي في النقاط مع بيراميدز المتصدر، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ13.

والأهلي تقدم على طلائع الجيش في الدقيقة 44 بهدف للمهاجم المغربي وليد أزارو، ثم تعادل الطلائع في الدقيقة 55 من ركلة جزاء نفذها إسلام جمال، قبل أن يسجل معلول هدف فوز المارد الأحمر في الدقيقة 90.

وكانت المباراة قد بدأت بمستوى متوسط من الفريقين، وظهرت خطورة الأهلي على المرمى في الدقيقة 20، بعد أن لعب السولية عرضية أرضية من ناحية اليسار، قابلها أزارو بتسديدة ذهبت خارج الملعب، حسب ما ذكر موقع "في الجول".

وجاءت الدقيقة الأخيرة في الشوط الأول بالخبر السار للأهلي، والهدف الأول بتمريرة طولية من صالح جمعة إلى جيرالدو، الذي اصطدم مع محمد بسام وأوصل الكرة إلى أزارو أمام الشباك الخالية ليضعها في المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني بادر طلائع الجيش بالهجوم وتهديد مرمى الأهلي ليحصل الفريق العسكري على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد عرقلة أيمن أشرف لمصطفى محمد.

وتقدم إسلام جمال ليسدد ركلة الجزاء بنجاح وسجل منها هدف التعادل لطلائع الجيش.

واستمر الأهلي في محاولات الهجوم حتى الدقيقة 90، بفضل معلول، الذي استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية استقرت في شباك محمد بسام.