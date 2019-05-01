وتعرض الحارس الإسباني (37 عاما) للأزمة القلبية خلال التدريب الصباحي لفريقه البرتغالي، ونقل إلى المستشفى حيث تم تشخيص حالته على أنها احتشاء في عضلة القلب.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن كاسياس أجرى عملية جراحية وابتعد عن مرحلة الخطر، وحالته الآن مستقرة.

ويتوقع أن يغيب حارس ريال مدريد السابق عن المباريات المتبقية من الموسم الجاري لفريقه بورتو البرتغالي، الذي يقضي معه موسمه الرابع وحقق معه لقب الدوري الموسم الماضي.

يذكر أن حارس ريال مدريد التاريخي حقق عدد من الألقاب بقميص الملكي لتصل إلى 20 لقبا، كما حقق لقبي يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا.

وخاض كاسياس 42 مباراة مع بورتو في جميع المسابقات الموسم الحالي.