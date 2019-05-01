وبات وريورز حامل اللقب يتقدم 2-صفر في سلسلة قبل نهائي القسم الغربي، التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وشهدت المباراة إصابة ستيفن كوري نجم وريورز وجيمس هاردن نجم روكتس، ورغم ذلك استمر اللاعبان في الملعب.

وسينال الفريقان 3 أيام من الراحة قبل اللعب في هيوستون المباراتين الثالثة والرابعة يومي السبت والأحد.

وللمباراة الثانية على التوالي، يسجل خماسي وريورز الأساسي رقمين مزدوجين بقيادة كيفن دورانت الذي أحرز 29 نقطة.

وأصيب كوري في إصبع يده اليسرى في وقت مبكر لكنه استمر وأحرز 20 نقطة.

وعانى هاردن في المقابل من إصابة في عينه اليسرى، بعد فترة قصيرة من إصابة كوري، لكنه رغم ذلك ظهر بشكل رائع وأحرز 29 نقطة.