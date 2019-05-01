وفي موقعة "أولد ترافورد" في فبراير الماضي، تعادل الفريقان سلبيا، مع العلم أن فريق مانشستر يونايتد كان يعاني غياب العديد من اللاعبين بسبب الإصابات، بحسب ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.

كما اضطر فريق الشياطين الشياطين الحمر إلى الاستعانة بالبدلاء الثلاثة المسموح بهم قبل الدقيقة 25 من الشوط الأول من اللقاء بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد.

غير أن ليفربول، الذي لم يكن يعاني من غياب لاعبين أساسيين، لم يتمكن من استغلال الفرصة والفوز بالمباراة.

ومع بقاء مباراتين على نهاية الموسم الكروي، فإن ليفربول يجد نفسه متخلفا بنقطة عن المتصدر والمدافع عن اللقب مانشستر سيتي.

وتشير التوقعات إلى أن "السيتيزنز" لن يخسروا أي نقاط من المباراتين المتبقيتين له أمام كل من ليستر سيتي على ملعب الاتحاد وبرايتون على أرض الأخير.

في المقابل، سيواجه رجال المدرب يورغن كلوب فريقا نيوكاسل على أرض الأخير، ويستضيف ولفرهامبتون على ملعب أنفيلد في مباراة الختام.

ويعتقد سكولز أن تلك المباراة، وذلك التعادل، شكل اللحظة الحاسمة والنقطة الفارقة التي أبعدت ليفربول عن اللقب الذي لم يتحقق منذ موسم 1989-1990.

وقال سكولز "ما فعله الفريقان (ليفربول ومانشستر سيتي) طوال الموسم كان مثيرا وحماسيا.. لن أشعر بالأسف على أي منهما.. لكن عليك أن تشعر بالإعجاب والاحترام لما فعله الفريقان".

وأضاف "عندما تعود إلى الوراء قليلا، فإن أكبر أخطاء فريق ليفربول هو عدم فوزه على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد".

وتابع قائلا إنه بالنظر إلى عدد اللاعبين الغائبين في الفريق (مانشستر يونايتد).. ثم اللاعبين الثلاثة الذين أصيبوا في الشوط الأول.. حيث دخل اللاعب جيسي لينغارد ثم اضطر للمغادرة".

لقد كان فريق ليفربول ضعيفا حقا في تلك المباراة، ويمكن ملاحظة الفارق في المباراة التي خاضها مانشستر سيتي أمام الشياطين الحمر على ملعب الأولد ترافورد، حيث سيطروا على المباراة وظهر أنه فريق قمة بالفعل.

وقال "ليفربول.. لسخرية الأقدار.. قد يكون خسر اللقب في أولد ترافورد".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول الدوري حاليا بعدما فاز على بيرنلي بهدف دون رد في آخر جولة من البريميرليغ.

ورفع السيتي رصيده من النقاط إلى 92 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 91 نقطة.

وفي أعقاب الفوز على بيرنلي، قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا حول السباق نحو القمة "إنه أمر مدهش".

وأضاف غوارديولا "ربما سيأتي فريق مستقبلا ويحصل على 100 نقطة، ولكنه لن يتمكن بعدها من الوصول إلى 92 أو 95 أو 98 نقطة".

وتابع "أن تجمع 192 نقطة في موسمين، وأن يكون فارق النقاط مع مانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنهام أكثر من 20 نقطة فهذا شيء لا يصدق".

وختم قائلا "لم أكن أتوقع ذلك في بداية الموسم، أو حتى خلال فترة الشتاء.. لقد فزنا في 12 مباراة متتالية.. إنه أمر مدهش".