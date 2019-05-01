وسجل دوني فان دي بيك الهدف الوحيد لفريق أياكس في الدقيقة 15، وقرب فريقه من المباراة النهائية الأولى منذ عام 1996 والسادسة في تاريخه المرصع بأربعة ألقاب في المسابقة.

وقدم لاعبو أياكس، الذين أطاحوا بريال مدريد ويوفنتوس، عرضا سريعا للغاية أمام أصحاب الأرض خاصة في الشوط الأول الذي لاحت لهم أكثر من فرصة خلاله لمضاعفة الغلة.

وتحسن أداء توتنهام بعد الاستراحة، لكن أياكس استبسل في الدفاع ليحبط هجمات منافسه وكاد أن يسجل هدفا ثانيا في وقت متأخر عندما سدد ديفيد نيريس في القائم.

وتقام مباراة الإياب، الأربعاء المقبل، على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام.

ويلعب برشلونة الإسباني مع ضيفه ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في برشلونة في ذهاب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.