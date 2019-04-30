وتحدث كوتينيو للموقع الرسمي لنادي برشلونة عن أصدقاء الأمس، قائلا: "إنهم فريق كبير، أنهم فريق قوي للغاية ذهنيا، لقد شاهدتهم طيلة الموسم وهم مميزون في الهجوم والدفاع لذلك علينا الحذر".

وواصل البرازيلي حديثه "هناك لاعبين مهمين ليس فقط الثلاثي (ماني وفيرمينو وصلاح) هناك مدافعين ولاعبي الوسط وجميعهم يمتلكون الجودة والعمل الجاد لصناعة الأهداف للفريق، لابد الحذر من الفريق بأكمله وأن نقوم بعملنا كالمعتاد".

من جانبه، قال لاعب ليفربول السابق ومهاجم برشلونة الحالي، الأوروغوياني، لويس سواريز: "لديهم طريقة لعب قد تفاجئ الناس لكن باستطاعتهم اللعب من الخلف ولديهم لاعبين رائعين في الوسط الذي بدورهم ينقلون الكرة للمهاجمين".

وأردف نجم "الريدز" السابق "يستطيعون اللعب بطريقة تشبه أسلوب لعبنا، لا أعتقد أن هناك فوارق كبير، الحقيقة أن الفريقان أقوياء جدا".

وعن عودته لملعب أنفليد مرة أخرى ولقاء زملائه السابقين: "سيكون الأمر رائعا بالعودة لأنفليد حيث الجماهير التي تتابعني، لقد تحدثت كثيرا لغوردان هندرسون وهو متشوق للقاءي وكوتينيو وسيكون الأمر خاصا، لكن الآن كل منا يلعب في فريق ويقدم أفضل ما لديه".

واختتم "أتذكر تأثير الجماهير اتحدث لعدد منهم ويفتقدون اللحظات التي كنا فيها سويا".