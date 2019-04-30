ويتخوف عدد من اللاعبين والمدربين من "الكامب نو" بسبب حجمه الكبير والضغط الذي تمارسه جماهير الفريق الكتالوني، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الفريق الضيف، إلا أن كلوب قلل من حجم هذا الهاجس، حيث قال في حوار صحفي "الكامب نو مجرد ملعب، إنه كبير نعم، لكنه ليس معبد كرة القدم".

ولم يتأخر رد الفريق الكتالوني، حيث نشر على حسابه الرسمي في تويتر مقطع فيديو، يظهر مناطق متفرقة من الملعب الضخم.

وكان الفيديو مرفقا بتعليق "هذا الكامب نو.. بيتنا ومعبدنا وقلعتنا".

ولقي الفيديو تفاعلا إجابيا كبيرا، حيث اعتبره أنصار "البارسا" أفضل رد على ما صرح به المدرب الألماني، البالغ من العمر 51 عاما.

وقال معلقون إن أحسن طريقة يمكن الرد بها على كلوب، هي الفوز على فريقه بنتيجة عريضة وحسم التأهل إلى النهائي.

ومساء يوم غد الأربعاء، سيستقبل برشلونة على أرضه وأمام جماهيره ضيفه "الريدز" في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

وتأتي مواجهة بطل إسبانيا في وقت حساس للغاية لليفربول، الذي يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل جولتين على النهاية.