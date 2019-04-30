ويستضيف لاعبو بوتشيتينو، مساء الثلاثاء، أياكس أمستردام الهولندي على أرضية استاد توتنهام هوتسبر، ضمن ذهاب نصف نهائي "تشامبينزليغ".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن المدرب الأرجنتيني قوله، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، إن الفريق المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا هو الفريق الذي يملك في صفوفه ليونيل ميسي، أي برشلونة.

وأوضح "ليس هناك أي مرشح، لكنني شخصيا أعتقد أن الفريق الأوفر حظا هو الذي يملك ميسي"، مضيفا "لو لم يكن هناك ميسي، كانت لتكون حظوظ كل فريق في نصف النهائي 25 في المئة، مما يعني تساوي الفرص".

وتابع "ميسي كان لسنوات ولا يزال الأفضل في العالم، حافزه الوحيد هو القتال من أجل دوري أبطال أوروبا".

وعاد بوتشيتينو ليقول "بطبيعة الحال نريد الفوز، وسنكون محطمين في حال لم نفعل.. لكن إذا رأينا الواقع فأنا أكثر من راض على ما وصلنا إليه".

وتأهل توتنهام إلى المربع الذهبي على حساب مانشستر سيتي، أما أياكس فحجز بطاقة المرور عقب فوزه على يوفنتوس الإيطالي.