ومساء يوم غد الثلاثاء، سيستقبل برشلونة على أرضه وأمام جماهيره ضيفه ليفربول في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا.

ويتخوف عدد من اللاعبين والمدربين من "الكامب نو" بسبب حجمه الكبير والضغط الذي تمارسه جماهير الفريق الكتالوني، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الفريق الضيف.

إلا أن كلوب يبدو أنه لا يعاني من هذا الهاجس، حيث قال في حوار صحفي "الكامب نو ملعب عادي"، وفق ما نقل موقع "سبورت إنغليش".

وأضاف المدرب الألماني "الكامب نو مجرد ملعب، إنه كبير نعم، لكنه ليس معبد كرة القدم".

وتابع "الأكيد أن العديد من الفرق قضت وقتا سيئا في ذلك الملعب، لكن حان دورنا الآن لنعيش هذه التجربة"، معبرا عن أمله في أن يقدم اللاعبون مباراة جيدا.

وتأتي مواجهة بطل إسبانيا في وقت حساس للغاية لليفربول، الذي يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي برصيد 91 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل جولتين على النهاية.