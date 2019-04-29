وأعلن عمرو البرتقالي، رئيس لجنة التذاكر باللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم بمصر، انتهاء اللجنة من العمل على تحديد أسعار تذاكر مباريات البطولة.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان رسمي الاثنين أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع الجوانب إذ تهدف إلى جذب عدد كبير من الحضور للقاءات المنتخبات الأفريقية، بخلاف مباريات المنتخب المصري، ولذلك تم تنسيق الأسعار بناء على المباريات وأماكنها من حيث سعة الاستاد والمدينة المضيفة وعدد المباريات التي يستقبلها الاستاد في اليوم نفسه، بحيث تشهد جميع المباريات حضورا جماهيريا جيدا.



وحددت اللجنة المنظمة، حسب البيان، 100 جنيه مصري (5.8 دولار أميركي) كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصري للدرجة الأولى.

وأوضحت اللجنة "يمكن للمشجع بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه، فعلى سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب أفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام".



أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري، حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية، ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.



وانتقدت الجماهير الأسعار "المرتفعة" على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال البعض إن الأسعار ستبعد الجماهير عن المدرجات خلال البطولة.