ومنذ انضمامه قادما من ساوثامبتون في يناير من العام الماضي، منح فان دايك البالغ عمره 27 عاما صلابة لدفاع ليفربول، وساعد "الريدز" في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.

وتصدر فان دايك القائمة المكونة من 6 لاعبين التي يصوت فيها أعضاء الرابطة الإنجليزية من 92 ناديا في الدوري الممتاز والدرجات الأدنى، متفوقا على ثلاثي مانشستر سيتي رحيم ستيرلنغ وسيرجيو أغويرو وبرناردو سيلفا، بالإضافة إلى زميله ساديو ماني وإيدن هازارد لاعب تشيلسي.

وأصبح فان دايك مدافع، منتخب هولندا، اللاعب الثاني من ليفربول الذي يفوز بالجائزة للموسم الثاني على التوالي، بعد صلاح في العام الماضي وانضم إلى مواطنيه دينيس بيركامب ورود فان نيستلروي وروبن فان بيرسي الذين سبق لهم الفوز بها.

وبعد تتويج فان دايك باللقب الفردي، توجه له صلاح برسالة تهنئة وتحذير في الوقت ذاته.

ونشر صلاح، عبر قصص إنستاغرام، صورة تجمعه مع صخرة الدفاع الهولندي ويخاطبه فيها بالقول: " كن حذرا. لا تفز بكل الجوائز هذا العام. وإلا فإنك تعلم ما سيحصل في العام المقبل". واختتم صلاح رسالته برمز إيموجي ضاحك.

ويشير صلاح في هذه الرسالة بشكل واضح إلى نفسه وفوزه بكل الجوائز العام الماضي، قبل أن يتعرض لكثير من الانتقادات هذا الموسم بعد مقارنة ما يقدمه في هذا العام بما قدمه الموسم الماضي.

وفاز صلاح الموسم الماضي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف الدوري، وأفضل لاعب في أفريقيا، وحقق المركز الثالث في جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

وغاب صلاح هذا الموسم عن القائمة النهائية للترشيحات إلى جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ رغم تصدره حاليا لهدافي الدوري.