وطالبت جماهير ليفربول بأعداد كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مدربهم السابق بينيتيز، بمساعدة ليفربول على تجاوز نيوكاسل، السبت المقبل.

وبالرغم من علاقته القوية مع ليفربول وجماهيره، إلا أن المدرب الإسباني أكد أنه سيحاول الانتصار في اللقاء مع فريقه نيوكاسل، وأنه لن يتساهل أبدا مع "الريدز"، حسب ما نشرت صحيفة "ميرور".

وقال بينيتيز: "سنفعل ما فعلناه طوال الموسم، وهو محاولة تحقيق الفوز في المباراة".

وأضاف: "مسؤوليتي هي قيادة نيوكاسل وتقديم الأفضل لهم، وأتوقع أن يفعل مدرب الطرف الآخر نفس الشيء لفريقه".

ودرب الإسباني ليفربول 6 أعوام، حقق فيها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2005، ونافس على لقب الدوري عدة مرات، ولكنه فشل بتحقيقه.

ويلاحق ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتخلف عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، مع تبقي مباراتين على نهاية البطولة.

ويواجه ليفربول نيوكاسل في الجولة 37 على ملعب الأخير، بينما يستضيف مانشستر سيتي فريق ليستر سيتي، الذي يدربه كذلك مدرب ليفربول السابق بريندان روجرز.

وكان بينيتيز قدم هدية أولى لأنصار ليفربول عندما فاز على مانشستر سيتي في يناير الماضي، مما جعل أنصار "الريدز" يطمعون في الحصول على الهدية الثانية.