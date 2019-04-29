وبالتزامن، شنت جماهير مانشستر يونايتد، الغريم الأشد عداوة لليفربول في إنجلترا، حملة سخرية من "الحُمر"، معتقدة أن النادي أهدر عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية "بلا طائل" في مدافع، بأكبر صفقة في الخط الخلفي لأي فريق على مستوى العالم.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل المبلغ المذكور، وأصبح بالفعل أغلى مدافع بتاريخ كرة القدم، لكنه أثبت لاحقا أنه يستحق المبلغ الذي دفع به.

ووقتها أطلق مشجعون لمانشستر يونايتد أغنية ساخرة من الصفقة، قالوا فيها: "لديك فان دايك، لديك فان دايك. لا أظن أنك تفهم. 75 مليون إسترليني".

ومع فوز فان دايك مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعادت جماهير ليفربول نشر الأغنية الساخرة، مصحوبة بتعليقات أكثر سخرية، حملت معنى "من الذي يضحك الآن؟".

واختير فان دايك أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، خلال حفلها السنوي الأحد في لندن.

وساهم النجم الهولندي في الحفاظ على نظافة شباك فريقه 20 مرة هذا الموسم، ودخول مرماه 20 هدفا فقط في الدوري الممتاز، وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علما أنه لعب دورا كبيرا في بلوغ الفريق نهائي البطولة ذاتها الموسم الماضي.