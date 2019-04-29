إلا أن المدير الفني أولي غونار سولشاير رد على الشكوك، وقال إن دي خيا يملك شخصية قوية ستدفعه للتعافي من ارتكاب الأخطاء، وأكد أنه لا ينوي استبعاد حارسه الإسباني من اللعب في آخر جولتين بالدوري الممتاز.

وتسبب أحدث خطأ لدي خيا في تعادل يونايتد 1-1 مع تشلسي، الأحد، إذ تقدم خوان ماتا بهدف ليونايتد قبل أن ترتد تسديدة أنطونيو روديغر من الحارس، ويتابعها ماركوس ألونسو إلى داخل المرمى.

وارتكب دي خيا مؤخرا أخطاء غير معتادة، لكن سولشاير قال إنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحارس الإسباني في معاناة الفريق.

وقال المدرب النرويجي لوسائل إعلام بريطانية: "ليس لدي أي شكوك حوله لأنه صاحب شخصية قوية. هو يعرف أنه كان يستطيع التصدي لهذه التسديدة لكن هذه هي كرة القدم".

واستمر يونايتد في المركز السادس بالدوري برصيد 65 نقطة، وتقلصت آمال الوجود في المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ يتأخر بثلاث نقاط عن تشلسي رابع الترتيب.

وتابع اللاعب السابق في صفوف "الشياطين الحُمر": "خطف دافيد الأضواء بسبب تألقه لفترة طويلة، وهو الآن يمر بمرحلة يشعر فيها أنه يستطيع أن يظهر بشكل أفضل. لكن لا يمكن بأي حال إلقاء اللوم عليه لأنه أنقذنا في كثير من المرات. سأتحدث إليه كما أفعل عندما يلعب بشكل رائع. هو ليس السبب وراء وجودنا في المركز السادس".

وسيلعب يونايتد في آخر جولتين أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتي.