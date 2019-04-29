وسجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدف المباراة الوةحيد (36). وتقام مباراة الاياب في 5 ايار/مايو في ميدنة سوسة.

جاء الشوط الأول متوسطا فنيا سيطر فيه لاعبو الزمالك على أغلب فتراته وشكلت الجبهة اليسرى التي شغلها عبد الله جمعة ومحمود عبد المنعم "كهربا" خطورة على دفاع النجم الساحلي الذي اعتمد لاعبوه على الهجمات المرتدة استغلالا لخبرة ياسين الشيخاوي وسرعة إيهاب المساكني.

تواصلت المحاولات البيضاء لإحراز هدف التقدم إلى أن نجح كهربا في ذلك بتسديدة قوية على يسار مكرم البديري (36).

مع بداية الشوط الثاني ضغط لاعبو النجم سعيا لإدراك التعادل وكاد المساكني أن يسجل للضيوف في الدقيقة 53، إلا أنه سدد بجوار القائم الأيمن وهو منفرد بحارس الزمالك محمود عبد الرحيم "جنش"، قبل أن يتصدى الاخير لرأسية المساكني في الدقيقة 62 وأخرجها إلى ركنية بصعوبة.