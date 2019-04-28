وأنقذ سيرج غنابري فريقه بايرن ميونيخ عندما أدرك التعادل في الدقيقة 74 بعدما تقدم نورمبرغ، الذي أهدر ركلة جزاء في النهاية، بشكل غير متوقع في بداية الشوط الثاني.

ورفع بايرن رصيده إلى 71 نقطة متقدما بنقطتين على بروسيا دورتموند، الذي خسر 4-2 أمام ضيفه شالكه أمس السبت في قمة وادي الرور.

وسيطر بايرن كما كان متوقعا وسدد ديفيد ألابا في إطار المرمى في الشوط الأول، لكن صاحب الأرض انتزع تقدما مفاجئا عبر ماتيوس بيريرا الذي استفاد من كرة مرتدة من سفين أولرايش حارس بايرن ليهز الشباك في الدقيقة 48.

وظهر الذعر على لاعبي بايرن واحتاجوا إلى بعض الوقت للتعافي من الضربة المفاجئة قبل أخذ زمام المبادرة.

وبعد إهدار العديد من الفرص أدرك جنابري التعادل عندما وصل إلى تمريرة عالية عند القائم البعيد ووضعها بشكل جميل من فوق الحارس في الدقيقة 74.

وأهدر نورمبرغ الفوز في الدقيقة 89 عندما سدد تيم لايبولد ركلة جزاء في القائم ليفلت بايرن بنقطة التعادل.