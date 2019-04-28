واستعاد سيتي الصدارة التي فقدها لمدة 48 ساعة لصالح منافسه ليفربول، بعد أن حقق الأخير فوزا كبيرا بخماسية نظيفة على هادرسفيلد، الجمعة.

وفشل سيتي على مدار أكثر من ساعة، في ترجمة سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء إلى أهداف، في حين بدا أن المباراة في طريقها إلى التعقيد بالنسبة لحامل اللقب.

لكن في الدقيقة 63، استفاد الضيوف من تكنولوجيا خط المرمى، التي حسمت قرار حكم اللقاء باحتساب تسديدة سيرخيو أغويرو هدفا، وكشفت الإعادة أن الكرة تعدت خط المرمى بسنتيمترات قليلة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 92 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثاني، مع تبقي جولتين فقط على نهاية البطولة، وفي المقابل تجمد رصيد بيرنلي في المركز الخامس عشر وله 40 نقطة.