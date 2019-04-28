وكان نوريتش، الملقب بطيور الكناري، قد ضمن السبت العودة إلى الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 بعد غياب 3 مواسم، بفوزه 2-1 على بلاكبيرن روفرز وابتعاده في صدارة دوري الدرجة الأولى في المرحلة ما قبل الأخيرة.

ورفع نوريتش بفوزه الفارق إلى 9 نقاط عن صاحب المركز الثالث ليدز يونايتد، مع تبقي 6 نقاط ممكنة من المباراتين المقبلتين للأخير.

ومع تعادل ليدز يونايتد 1-1 أمام أستون فيلا الأحد في مباراة دراماتيكية، تأكد تأهل فريق "الشفرات الحادة" شيفيلد يونايتد للبريمييرليغ، بينما فقد ليدز الأمل في التأهل المباشر، ويخوض الملحق.

وبهذه النتيجة، بات ليدز غير قادر على اللحاق بصاحب المركز الثاني شيفيلد الذي فاز السبت على إيبسويتش تاون 2-صفر، اذ تفصل بينهما 5 نقاط قبل مباراة واحدة من ختام الموسم.

ويصعد الى الدوري الممتاز صاحبا المركزين الأول والثاني في ترتيب الـ "تشامبيونشيب" (دوري الدرجة الأولى في إنجلترا، وهي الثانية عمليا بعد الدوري الممتاز)، بينما تخوض الفرق التي تحتل المراكز بين الثالث والسادس ملحقا ينال بموجبه فريق واحد بطاقة التأهل الثالثة.