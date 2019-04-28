وأوضح الشقيق الأصغر لنجم المنتخب البلجيكي ونادي تشلسي الإنجليزي إيدين هازراد، في تصريحات لقناة تلفزيونية في بلاده، أنه توصل إلى اتفاق مع دورتموند، وأن مسألة انتقاله باتت الآن رهن اتفاق الناديين.

وأوضح "توصلت إلى اتفاق شخصي مع دورتموند"، موضحا "قلت في السابق أنني أريد أن أقدم على الخطوة المقبلة في مسيرتي. أريد أن أختبر أمرا جديدا" خارج مونشنغلادباخ الذي يرتبط معه رسميا بعقد منذ 2015.

وأضاف "الآن المسألة تعود الى الناديين، وثمة مباحثات بين مونشنغلادباخ ودورتموند. سيحتاج الأمر الى بعض الوقت"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وكانت مجلة "كيكر" قد أوردت في تقارير سابقة أن ثورغان هازارد (26 عاما) سينتقل قبل عام من نهاية عقده، إلى دورتموند لقاء 40 مليون يورو، هو الأعلى الذي يدفعه الأخير لضم لاعب جديد.

ومنذ يناير الماضي، لم يُخفِ مسؤولو دورتموند اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب، لاسيما بعد إتمام صفقة سينتقل بموجبها لاعبهم الأميركي كريستيان بوليسيتش إلى تشلسي هذا الصيف.

وكان ثورغان لاعبا في النادي اللندني، وخاض موسما واحدا على سبيل الإعارة مع مونشنغلادباخ قبل توقيع عقد رسمي معه في صيف 2015.

كما ألمح مسؤولو فريقه الحالي في وقت سابق هذا العام، إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل واختار عدم تجديد عقده.