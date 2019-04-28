وأقر النجم البرازيلي نيمار بأنه تصرف بشكل "خاطئ" بتوجيه لكمة إلى وجه أحد مشجعي رين في المدرجات، بعد خسارة فريقه باريس سان جرمان بركلات الترجيح في نهائي مسابقة كأس فرنسا السبت.

وأثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل غاضبة من نيمار لاعب سان جرمان ، حيث ظهر وهو يوجه لكمة لمشجع في المدرجات، عند عبور فريقه للمنصة لاستلام ميداليات المركز الثاني، بعد هزيمة فريقه في نهائي كأس فرنسا أمام فريق رين.

وأظهرت الأشرطة نيمار وهو يقوم بإبعاد الهاتف النقال للمشجع الذي بدا وكأنه يقوم بتصويره، قبل أن يتبادل وإياه بضع كلمات، سبقت قيام المهاجم البرازيلي بتوجيه لكمة نحو وجه المشجع.

وكتب نيمار في تعليق على منشور لأحد أصدقائه يتضمن شريط الاعتداء، على موقع "إنستغرام": "هل تصرفت بشكل خاطئ؟ نعم. لكن لا يمكن لأي كان أن يبقى غير مبال"، في إشارة الى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في نادي العاصمة الفرنسية.

وفي الشريط الذي علق عليه نيمار، يمكن سماع المشجع وهو يوجه انتقادات على التوالي إلى لاعبي سان جرمان الذين يمرون بجانبه لتسلم ميداليات المركز الثاني من المنصة، بدءا من الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون، إلى المدافع لايفان كوزاروا، وصولا إلى الإيطالي ماركو فيراتي الذي وصفه المشجع بـ"العنصري"، وختاما مع نيمار الذي يسمع المشجع وهو يقول له: "اذهب وتعلم لعب كرة القدم".

وعلق نادي باريس سان جرمان على الحادثة ببيان ليل السبت، اعتبر فيه أن الشخص المعني هو "صديق لأحد لاعبي رين ووجه إهانات إلى كل اللاعبين"، من أجل "إثارة ضجة".

من جهتها، نقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية عن المشجع المعني، واسمه إدوار (28 عاما)، نفيه توجيه إهانات للاعبين.

وتابع: "لم أوجه إليه إهانة، قلت له فقط أنهم كانوا سيئين، هذه هي كرة القدم (...) عندما وصل اللاعبون، فيراتي، بوفون، قلت لهم أنتم سيئون".

وأشار إدوار إلى عزمه التقدم بشكوى بحق نيمار بعدما تسبب له بـ"جرح في الشفة ونزيف من الأنف"، وهو ما لم يبدُ ظاهرا في الأشرطة المتداولة.