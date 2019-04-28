وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة للخليفي وهو يتجاهل نجم نادي رين، حاتم بن عرفة، الذي مد يده للسلام على الرئيس خلال مراسم التتويج.

وكان بن عرفة وفريقه رين حققا الانتصار على باريس سان جرمان بنهائي كأس فرنسا مساء السبت، بالضربات الترجيحية، في "ضربة" جديدة للنادي الباريسي بعد إخفاقه بكأس الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وعند وصوله للخليفي، مد بن عرفة يده للسلام على رئيس سان جرمان، الذي حاول تجاهله، قبل أن يرد السلام "ببرود"، وعلى وجهه علامات الاستياء من الهزيمة، ومن اللاعب السابق للفريق الباريسي الذي رد الصاع صاعين لسان جرمان.

ورفع بن عرفة الميدالية الذهبية بوجه الخليفي، كنوع من "الانتقام"، بعد تخلي الخليفي وباريس سان جرمان عنه قبل بضعة أعوام، عانى فيها النجم الفرنسي ذو الأصول العربية في باريس.

وكان سان جرمان قد فرط بتقدمه بنتيجة 2-0، ليتعادل 2-2 ثم يخسر بركلات الجزاء 5-6، في مباراة تألق فيها بن عرفة.