فإلى جانب سجله الحافل بالإنجازات الكروية مثل احتكاره إلى جانب كريستيانو رونالدو لجوائز كرة القدم المرموقة على مستوى العالم خلال عقد كامل، منذ 2008 حتى 2017، فإن لميسي استثمارات كبيرة خارج "المستطيل الأخضر"، وخصوصا في مجال العقارات بإسبانيا والأرجنتين.

واحتل ميسي المرتبة الثامنة عالميا في قائمة المشاهير الذين حققوا أعلى إيرادات سنويا في عام 2018، بواقع 111 مليون دولار، بحسب موقع "فوربس".

ووفق موقع صحيفة "إلبايس" الإسبانية، فإن استثمارات ميسي تشمل فنادق ومباني كبيرة يمتلكها، وآخرها فندق في مدينة مايوركا الإسبانية، ويضم 98 غرفة.

ويعد هذا الفندق، الثاني الذي يمتلكه "البرغوث" في "جزر البليار" الواقعة شرق إسبانيا، والثالث له في إسبانيا.

كذلك يمتلك ميسي استثمارات عقارية في مدينة روزاريو، منها مبنى عملاق يضم 40 طابقا.