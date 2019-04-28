فخلال لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان، السبت، نجح رونالدو في تسجيل هدف التعادل لفريقه، الذي يحمل الرقم 600 مع الأندية، في تاريخ النجم الأبرز في تاريخ كرة القدم البرتغالية.

وبهذا الهدف، سبق رونالدو ميسي إلى "إنجاز الـ600 هدف مع الأندية"، علما أن "البرغوث الأرجنتيني" الذي سجل هو الآخر في شباك ليفانتي، بات في جعبته 598 هدفا في هذا الصدد.

يشار إلى أن رونالدو (34 عاما) سجل أهدافه مع 4 فرق، هي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس، وفي المقابل وقع ميسي (31 عاما) على أهدافه كلها بقميص الفريق الكتالوني.

وفي الموسم الحالي، يتصدر رونالدو هدافي "السيدة العجوز" برصيد 20 هدفا في الدوري الإيطالي، مقابل 34 هدفا لميسي في "الليغا" يتصدر بها جدول هدافي المسابقة.

واحتكر رونالدو وميسي الجوائز الفردية لكرة القدم على مدار 10 أعوام، حتى نجح الكرواتي لوكا مودريتش في الظفر بجائزتي الفيفا لأفضل لاعب في العالم، وجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، عن العام الماضي.