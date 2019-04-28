ويملك الفريق الكتالوني 83 نقطة من 35 مباراة متقدما بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد قبل ثلاث جولات من النهاية وضمن اللقب بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره القادم من العاصمة.

وكان قد حقق أتلتيكو مدريد الأهم بفوزه الصعب على ضيفه بلد الوليد 1-صفر، السبت، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ووضع برشلونة المتصدر أمام حتمية الفوز على ضيفه ليفانتي.