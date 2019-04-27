وأجرى توتنهام تغييرات غدة على تشكيلته في ظل استعداده لمباراة أياكس أمستردام في ذهاب الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء، لكن مغامرة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو لم تفلح أمام عزيمة وست هام.

وهيمن توتنهام في الشوط الأول وكان بإمكانه افتتاح التسجيل بعد11 دقيقة عبر سون هيونغ-مين لكن تسديدته تصدى لها الحارس أوكاشفا بيانسكي.

كما تألق الحارس البولندي في إنقاذ تسديدة كريستيان إريكسن من مسافة قريبة بعد عمل جيد من لوكاس مورا جهة اليمين.

ودفع توتنهام ثمن الفرص المهدرة بعد أن تقدم وست هام في النتيجة بعد الاستراحة، عندما مرر ماركو أرناوتوفيتش كرة عرضية استقبلها أنطونيو ثم سدد بإتقان في شباك الحارس هوغو لوريس في الدقيقة 67.

ودفع توتنهام بفرناندو يورينتي وفينسنت يانسن على أمل إدراك التعادل، لكنه ضل طريق الشباك.

ويبقى توتنهام في المركز الثالث، لكنه أصبح تحت ضغط من المنافسين الطامحين لدخول المربع الذهبي، بينما يظل وست هام في المركز 11.