ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية عن زيدان رده عن حديث نيمار باللعب بجانب هازارد، واعتبار ريال مدريد مكانا لتحقيق أحلام اللاعبين، بالقول "بالطبع أعتقد هذا، وأغلبية اللاعبين يعلمون أنه نادِ مهم ولهذا يرغبون في اللعب بصفوفه، وهذا أمر طبيعي، وسنرى ماذا سيحدث".

وعن مستقبل غاريث بيل مع الريال، أوضح زيدان "أعتقد أن بيل سعيد سواء شارك أو لم يشارك، وفي نهاية الموسم سنتحدث في التفاصيل، وليس أنا من يقول ماذا يجب عليه فعله، وبالفعل هو يشارك وسيعود للمشاركة حتى نهاية الموسم".

كما تطرق زيدان لمسألة لعب هازارد وغاريث بيل سويا، قائلا "جميع اللاعبين الجيدين يكونون مناسبين سويا، وبالنسبة لي قالوا لي أكثر من مرة إنني لا أتلاءم مع دجوركاييف، هذا هراء".

وكان نيمار قال خلال مقابلة مع شبكة "ESPN" الأميركية "هازارد لاعب مختلف، ولديه أسلوب مشابه لأسلوبي"، مضيفا "أعتقد أننا نستطيع اللعب معا سنحدث الخراب إن كنا معا في نفس الفريق".

واعتبر مراقبون أن حديث نيمار يمكن اعتباره رسالة مبطنة موجهة إلى النادي الملكي وهازارد، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الريال.

وأبدى هازارد، في أكثر من مناسبة، رغبته في اللعب ضمن كتيبة المدرب الفرنسي زيدان، حيث قال في إحدى حواراته الصحفية "ريال مدريد أفضل ناد في العالم، وحلمت باللعب ضمن صفوفه منذ كنت طفلا".