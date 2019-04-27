هذا السؤال في الواقع جاء بعد تصريح ناري لمدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير، قبل مباراة الديربي بين فريقي مدينة مانشستر الأربعاء الماضي، والذي اتهم فيه لاعبي مانشستر سيتي بأنهم يعمدون إلى اللعب غير النظيف للحد من خطورة منافسيهم، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن سولسكاير قال "عندما نستحوذ على الكرة علينا الاستعداد لمواجهة عنفهم، سيقومون بضرب كاحل الأقدام وسيقومون بركلنا، لن يسمحوا لنا بشن الهجمات المرتدة بسهولة لأنهم سيرتكبون أخطاء (فاولات)، لا أشك في هذا على الإطلاق".

هذه المزاعم من سولسكاير رفضها بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وقال إن فريقه "لا يعتمد على مثل هذه الأمور على الإطلاق"، مضيفا "لم أستعد لأي مباراة وأنا أفكر في هذا".

وأثارت تصريحات سولسكاير شكوكا وغضبا بين جماهير فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، بين مؤيد ومعارض، وأخذ البعض هذا الاتهام على محمل الجد، بحيث شاع الاتهام بأن مان سيتي أكثر الفرق ارتكابا للأخطاء في البريميرليغ.

غير أن الإحصائيات الرسمية تكشف العكس تماما، ففريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الموسم الماضي ومتصدر الدوري حاليا، رغم أنه يتخلف الآن بفارق نقطتين عن ليفربول لكنه لعب مباراة أقل، هو الأفضل أداء ونتيجة في الموسم الحالي.

لكن أين يقبع في ترتيب ارتكاب الأخطاء؟

المفاجأة أن مانشستر سيتي يحتل المركز الأخير بين الفرق الأكثر ارتكابا للأخطاء، إذ إن متوسط الأخطاء التي يرتكبها لاعبو الفريق تصل إلى 7.9 مرة في المباراة الواحدة.

وإذا ما قورن هذا الأمر بقوة الأداء للاعبي الفريق وبنتائجه فإن الأمر بالفعل يعتبر مفاجئا.

أما الفريق المتصدر حاليا، ولعب مباراة أكثر، أي ليفربول، فإنه يحتل المركز السابع عشر بين الفرق الأكثر ارتكابا للأخطاء وبمتوسط أخطاء في المباراة الواحدة يصل إلى 8.9.

وفي مرحلة ما شكل فريق توتنهام هوتسبر تهديدا للمتصدرين، لكنه يحتل الآن المركز الثالث في سلم الترتيب العام، لكنه يحتل المركز الثالث عشر بين أكثر الفرق ارتكابا للأخطاء بمعد 9.5 خطأ في المباراة الواحدة.

وإذا ما نظرنا إلى مانشستر يونايتد، فإنه يحتل المركز الخامس بين أكثر الفرق ارتكابا للأخطاء، بمعدل 10.6 أخطاء في المباراة الواحدة، وهذا الأمر ينافي تصريحات سولسكاير، بل يضربها في الصميم، إذ إن فريقه يرتكب أخطاء أكثر من 15 فريقا آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما أكثر الفرق ارتكابا للأخطاء في البريميرليغ فهو فريق أرسنال، ويبلغ متوسط الأخطاء التي يرتكبها لاعبوه ضد لاعبي الخصم 12 مرة في المباراة الواحدة.

فيما يلي الترتيب بحسب متوسط عدد الأخطاء في المباراة الواحدة:

1. أرسنال 12

2. بورنموث 11.7

3. تشلسي 11.3

4. إيفرتون 11.2

5. مان يونايتد 10.6

6. وستهام 10.4

7. كارديف 10.3

8. واتفورد 10.2

9. كريستال بالاس 10.2

10. ليستر 9.9

11. هدرسفيلد 9.9

12. بيرنلي 9.7

13. توتنهام 9.5

14. ساوثهامبتون 9.3

15. فولام 9.1

16. نيوكاسل 9

17. ليفربول 8.9

18. وولفرهامبتون 8.6

19. برايتون 7.9

20. مان سيتي 7.9