وسجل دورانت 38 نقطة، من إجمالي 50، خلال الشوط الأول معادلا رقم تشارلز باركلي الذي سجل نفس العدد من إجمالي 56 نقطة في الشوط الأول قبل 25 عاما.

وتفوق وريورز بنتيجة 4-2 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات. وسيواجه هيوستون روكتس في الدور الثاني بدءا من يوم الأحد في أوكلاند.

وسجل درايموند غرين 16 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقدم عشر تمريرات حاسمة، بينما سجل ستيفان كوري 24 نقطة وأحرز أندريه إيغودالا 15 نقطة لصالح وريورز.

ومن صفوف لوس أنجلوس، برز دانيلو غاليناري بتسجيل 29 نقطة وأضاف شاي غيلغيوس-ألكسندر 22 نقطة، في حين سجل باتريك بيفرلي 11 نقطة بجانب الاستحواذ على 14 كرة مرتدة وسبع تمريرات حاسمة.