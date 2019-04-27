وسجل البرازيلي ساندرو مانويل (19) وعبد الفتاح آدم (22) والبوروندي سيدريك أميسي (56) والكاميروني لياندر تاوامبا (81) وإبراهيم الزبيدي (86) أهداف التعاون الذي بلغ النهائي للمرة الأولى منذ 1990 عندما خسر أمام النصر صفر-2.

وأظهرت لقطات وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي الحزن وخيبة الأمل التي منيت بها الجماهير الهلالية.

وفي انقلاب واضح على الإدارة الحالية، أعلن مشجعون تعليق تشجيعهم للنادي، لحين اتخاذ إجراءات إدارية فعالة تعيد النادي إلى تألقه، في حين أظهرت لقطات نشرت على تويتر أفراد من الجماهير الهلالية وهي غارقة في دموعها.

وفيما خيم الحزن على المعسكر الهلالي، احتفل مشجعو التعاون بالفوز التاريخي الذي أوصلهم للنهائي للمرة الثانية في تاريخ النادي، حيث سيلتقي التعاون في النهائي مع الاتحاد حامل اللقب أو النصر اللذين يلتقيان السبت في جدة.

وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها شباك الأزرق خمسة أهداف منذ هزيمته من الأهلي موسم 2003 – 2004 في المربع الذهبي بخمسة أهداف لهدف، حيث سبقها خسارته أيضاً من الشارقة الإماراتي في دوري الأبطال (5-2) في الأسبوع ذاته.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تعود آخر مرة خسر الهلال فيها بفارق 3 أهداف إلى عام 2011 عندما انهزم من أمام الاتحاد في ذهاب نصف نهائي البطولة بثلاثية بيضاء.

هذا ولم تصدر من إدارة النادي أية تعليقات، أو إجراءات يمكن اتخاذها.